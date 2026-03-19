コスモエネルギーホールディングは、京都大学イノベーションキャピタル(京都iCAP)が設立するファンド(イノベーション京都2026投資事業有限責任組合)への出資を決定し、3月9日にLP契約を締結した。新エネルギー領域を含む次世代事業の事業化に向けた取り組みだ。スタートアップを投資先とするファンドへの出資は、コスモエネルギーグループとして初の取り組みとなる。○出資の背景と目的コスモエネルギーグループは中長期目標「Visi