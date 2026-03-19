昨夏王者の沖縄尚学に逆転勝利第98回選抜高校野球大会は19日に甲子園で大会初日を迎え、第1試合に登場した帝京（東京）は昨夏王者の沖縄尚学に4-3で逆転勝ちを収めた。2011年の夏大会以来15年ぶりとなった甲子園大会出場での勝利に、野球部OBのとんねるず・石橋貴明さんもすぐに反応した。石橋さんは帝京の勝利から約30分後に自身の公式X（旧ツイッター）を投稿。「やった!!!校歌で涙魂!!!」と綴り、泣き顔の絵文字も添え