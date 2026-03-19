職場で「この人がなぜその立場に？」と思うことはありませんか。注意したくても、立場の違いからなかなか言い出せない場合もありますよね。今回は、筆者の友人A子が職場で体験した、少しスカッとするエピソードをご紹介します。 だらしない上司 A子は30代の会社員で、事務職として働いています。仕事自体にはやりがいを感じていましたが、ひとつだけ大きな悩みがありました。それは直属の上司であるS男の存在です。 S男