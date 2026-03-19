センバツ甲子園第98回選抜高等学校野球大会は19日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。帝京（東京）と沖縄尚学（沖縄）が開幕カードで激突。帝京が4-3で逆転勝ちした。同校野球部OBのとんねるず・石橋貴明は、Xで「やった！！！校歌で涙魂！！！」と、センバツ16年ぶりの1勝に喜びを投稿した。センバツは16年ぶりの出場。帝京が夏の王者・沖縄尚学を倒し、嬉しい1勝を挙げた。開幕カードは終盤まで投手戦に。帝京は0-1