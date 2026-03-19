カナダで女子世界選手権カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで18日（日本時間19日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレがスウェーデンを8-2で破った。1次リーグ通算6勝2敗とし、突破へ大きく前進した。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスウェーデンだが、今大会に出場しているのは別のチームで、世界チームランクは13位。同9位のロコ・ソラーレが、きっちり勝利を収めた。前半を6-2で折り返すと、第6