牛めしチェーン「松屋」を展開する松屋フーズ（東京都武蔵野市）は18日、島根県出雲市に同県初となる店舗「出雲大塚店」を出店すると発表した。とんかつチェーン「松のや」との複合店。25日にプレオープンし、26日に開店する。 【写真】デカい！島根県初出店となる「松屋・松のや」 松屋の公式Xは「ついに島根県に初出店が決まりました！島根の皆さんに自慢の牛めしとサクサクのとんかつをお届けに