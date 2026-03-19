稲葉浩志 稲葉浩志（B’z）が、ヘルメットのデザイン監修を手がけた「SHOEI」コラボレーショングラフィックモデルが発売される。稲葉は、「多くの方々に新たな一歩を踏み出すきっかけになってほしい」とコメントした。コラボレーションのベースとなるヘルメットは、クラシックスタイルと機能性を両立させたネオクラシックフルフェイスヘルメット 「Glamster」 (グラムスター)と、 幅広いスタイリングでバイクライフ