レアルやバイエルンなど欧州名門クラブも参戦ガンバ大阪は3月19日、フットボール戦略パートナーシップを結ぶAFCアヤックス（オランダ）が主催する第14回「Olympia Future Cup」に、G大阪ユース所属の選手8名が参加すると発表した。大会は4月4日から6日にかけて、アムステルダムにあるアヤックスのアカデミー施設で開催される。同大会には主催のアヤックスをはじめ、レアル・マドリード（スペイン）、レバークーゼン（ドイツ）