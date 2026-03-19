テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１９日、高市早苗首相が日本時間２０日未明に行われるトランプ大統領との日米首脳会談に向けてワシントンＤＣに到着したことを報じた。トランプ大統領は日本を含めて数か国を名指しし、事実上封鎖が続くホルムズ海峡への艦船派遣などの支援を訴えていた。しかし各国が慎重な姿勢を見せていることに、その後、自身のＸ（旧ツイッター）で日本、韓