◆センバツ第１日▽１回戦帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）史上５校目の夏春連覇を目指した沖縄尚学が敗れた。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞投手（３年）が先発し、最速１４７キロの直球を軸に７回まで無失点投球。だが８回に帝京打線に捕まり、４失点で途中降板し、逆転負けを食らった。【記録メモ】▼夏春連覇挑戦校の開幕戦敗退は９７年ぶり夏春連覇を目指した沖縄尚学が、開幕戦で帝京の前に敗退（