MBSテレビは25日午後7時から、関西ローカルで『1万人が好きやねん！KANSAIアスリートランキング』を放送する。【番組カット】信頼しあった安心のタッグ…村上信五＆フット後藤昭和・平成・令和の3世代の関西人１万人に聞いた、“好きな関西にゆかりのあるアスリート・ベスト30”を発表するバラエティー番組。MCは、2025年11月19日に放送された『１万人が好きやねん！KANSAIアーティストランキング』に引き続き、フットボールア