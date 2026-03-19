俳優・山田孝之がメインパートナーとして審査にも参加する公開オーディションプロジェクト「THE OPEN CALL」と、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」がコラボレーションし、番組各話のエンディングを彩るオリジナル楽曲オーディションの開催が決定した。【動画】山田孝之のコメント映像「THE OPEN CALL」は、2027年公開予定のオリジナル映画の主要キャストを選出する俳優オーディション企画。15歳以上で