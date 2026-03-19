■第98回選抜高校野球大会1回戦帝京 4ー3 沖縄尚学（19日、阪神甲子園球場）史上5校目の夏春連覇に挑む沖縄尚学（沖縄）は帝京（東京）に逆転負けを喫し1回戦敗退。開幕戦となったこの試合は3回、仲間夢祈（3年）の適時二塁打で先制する。しかし力投を続けていたエース左腕・末吉良丞（3年）が8回、1死満塁から5番・蔦原悠太（3年）に適時二塁打を浴び逆転を許した。3点を追う9回には2本の適時打で4ー3と点差を縮めるもあと一