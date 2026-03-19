ファミリーマートは、「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、さまざまな人気商品を「お値段はそのまま」で創立45周年を記念して45％増量する「うまくて、ドでかい！お値段そのままなぜか45％増量作戦」キャンペーンを24日から全国のファミリーマート約1万6400店舗にて開催する。【比較写真】ボリュームすごすぎ！45％増量した「豚ラーメン」「40％増量作戦」は、2021年の同社創立40周年を機に誕生した