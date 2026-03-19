■天気回復も関東は午後 再びにわか雨きのう雨を降らせた低気圧や前線は本州から次第に離れ、きょうは太平洋側を中心に天気が回復します。【写真を見る】太平洋側を中心に天気回復 関東は再びにわか雨あすからの3連休は北日本で強風注意 日曜日は西から雨に午後は北陸から北の日本海側や北海道で雪や雨の所がありますが、東海から西日本は太平洋側を中心に日差しが届くでしょう。関東は局地的な前線の影響で南部