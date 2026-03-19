木原官房長官（左端）に日米首脳会談に関する提言を手渡した（左2人目から）中道改革連合の小川代表、立憲民主党の水岡代表、公明党の竹谷代表＝19日午前、国会中道改革連合、立憲民主、公明の3党の党首は19日、木原稔官房長官と国会内で面会し、日米首脳会談に関する提言を手渡した。中東情勢を巡り、現時点でホルムズ海峡への自衛隊艦船派遣はできないと米国側に伝えるよう求めた。木原氏は、高市早苗首相に伝達する考えを示し