アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は18日、金融政策を決定する会合を開き、2会合連続で政策金利を据え置くことを決めました。FRBは18日、金融政策を決定する会合で、政策金利を3.5％から3.75％に据え置くことを決めました。政策金利の据え置きは2会合連続です。FRBパウエル議長「中東情勢の展開がアメリカ経済に及ぼす影響は不透明だ」パウエル議長は緊迫する中東情勢を念頭に「短期的にはエネルギー価格の上昇