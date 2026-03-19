7人組アイドルTravis Japanの宮近海斗が、15日に東京・TOYOTAアリーナ東京で行われたプロダンスD.LEAGUE25ー26SEASONに出演した。1チーム8人で構成するDリーグは、正式メンバー外から3人までSPダンサーを起用できる。宮近はdip BATTLESのSPダンサーとして登場。入場場面で名前がコールされると、どよめきが起こった。序盤からセンターで踊る場面もあり、時にはリーダーのJilly Jayと踏み台の上で息を合わせた。各ダンサーの個性を