中国東方航空は、西安〜ウィーン線を4月20日に開設する。月・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA330型機を使用する。所要時間は西安発が10時間40分、ウィーン発が10時間20分。中国北西部とオーストリアを結ぶ発の路線で、経済貿易関係や観光での結び付きを強化する。これにより、ヨーロッパ路線は27路線となる。■ダイヤMU5063西安（01：30）〜ウィーン（06：10）／月・木・土MU5064ウィーン（13：30）〜西安（05：