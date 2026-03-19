空山基の過去最大規模となる回顧展「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」が、3月14日から5月31日まで東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開催しています。「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE人体と機械の美を極限まで追求した表現で、世界的に高い評価を得てきた空山。本展では、1978年にウイスキー広告のために描かれた初期のロボット作品から、1