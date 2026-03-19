タレントの北斗晶が18日に自身のアメブロを更新。情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送後、別番組の収録を経て大阪へ向かった多忙な1日を報告した。この日、北斗は朝に更新したブログで「今日のヒルナンデスは…なんと坂本冬美ちゃんがゲストで来てくれるので、朝から楽しみです」と心待ちにしている様子でコメント。続けて、前日の夕食について「仕事が終わって家に帰ったら我が家の火曜日恒例になりつ