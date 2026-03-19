中国の上海に拠点を置くAI企業のMiniMaxが、AIエージェント管理用GUI「OpenRoom」を発表しました。既存のAIエージェントの多くはテキストベースのUIを用いて管理しますが、OpenRoomはブラウザ上で動作する豪華なGUIを用いて管理できるのが特徴です。OpenRoomhttps://www.openroom.ai/OpenRoomはAIモデル「MiniMax M2.7」と同時に発表されたインタラクティブAI管理ツールです。MiniMaxは「OpenClawや同様のAIエージェントにおいて、