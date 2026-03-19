阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏と糸井嘉男氏のレジェンド２人による初のトークショーが３月２８日（大阪・オーバルホール、午後１８時３０分〜）に実現する。実は掛布氏が阪神のファーム監督時代に打撃アドバイスするなどの師弟関係にある。「トークショーという形で２人で話すのは初めてですし、２人しかできない面白い話ができればと思います。自分にとっても楽しみにしています」と掛布氏は話した。３月２７日に控えたプロ野球