劇団新派の看板女優・波乃久里子（８０）が１９日、都内で新派・松竹新喜劇合同の喜劇公演「お種と仙太郎」「明日の幸福」（東京・新橋演舞場、５月９〜１９日）の記者会見に出席。昨年８月以降、急性気管支炎の悪化で「入退院を繰り返していた」ことを明かした。昨年８月中旬にこの病の症状が出たため「華岡青洲の妻」を途中降板。このとき以来、９か月ぶりの舞台復帰となる。波乃は元気な様子で「８月から私、体を悪くしまし