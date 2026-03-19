３年連続で参戦だったカタールのアミールトロフィーで４着のサトノグランツ（牡７歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）は目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）での復帰を視野に入れていることが１９日、分かった。昨年はカタール遠征後、長期休養に入ったが、「先日、牧場で見てきたが、良かったです」と友道調教師は説明。春シーズンでの復帰を見据えていた。また、中山牝馬Ｓで１２着の