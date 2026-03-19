元ＡＫＢ４８でタレントの大家志津香が１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。睡眠時間がケタ外れに長いことを明かした。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ」。寝ても寝ても足りないロングスリーパー代表として出演の大家はＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「どのくらい寝てるの？」と聞かれると「丸２日間、水分補給とトイレだけで４８時間寝続けたのが最長