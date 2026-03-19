◎全国の天気九州から東海は晴れるでしょう。関東は変わりやすい天気で、午後もにわか雨がありそうです。東京も夜、一時的に雨雲が通りそうですので、折りたたみ傘があると安心です。北海道と、東北の日本海側、新潟は午後も雪や雨の降る所があるでしょう。◎予想最高気温太平洋側は前日より高い所が多く、広島は前日より8℃も高い18℃、高知は6℃高い21℃の予想です。仙台は16℃、東京は19℃、名古屋は18℃で4月並みとなるでしょ