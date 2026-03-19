俳優の山下智久が１９日、東京・神田明神で行われた映画「正直不動産」（５月１５日公開、川村泰祐監督）のキックオフ地鎮祭と完成報告会見に出席した。原作は累計発行部数４００万部を超える同名漫画で、２０２２年にＮＨＫで連続ドラマ化。ウソがつけなくなってしまった不動産営業マン・永瀬財地（山下）が業界の闇に斬り込む社会派コメディーとして、シーズン２やスピンオフが放送されるなど大きな反響を呼んだ。山下は地