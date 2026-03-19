帝京―沖縄尚学8回裏帝京1死満塁、蔦原が中越えに逆転の2点二塁打を放つ。捕手山川＝甲子園帝京が鮮やかに逆転勝ち。0―1の八回1死満塁で蔦原が中越えに2点二塁打。さらに満塁で鈴木が2点打を放った。先発の仁礼はサウスポーからの巧みな投球で粘り援護を呼んだ。九回はピンチで救援した2番手岡田がしのいだ。沖縄尚学は、末吉が八回途中まで9奪三振と力投したが、打線が援護できなかった。八回は失策が続いたのも痛かった。