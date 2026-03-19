◆ファーム・リーグ巨人―中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１９日、ファーム・リーグ・中日戦のスタメンを発表した。打線は同リーグ開幕後、打率４割６分２厘の萩尾匡也外野手が「７番・左翼」で先発出場。好調な打撃でチームを引っ張る。先発は３年目の又木鉄平投手。前回登板となった１１日の教育リーグ・ロッテ戦（同）では、先発で４回１安打無失点の好投を見せた。坂本達也捕手とバッテリーを組む