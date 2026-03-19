帝京４―３沖縄尚学（１回戦＝１９日）帝京（東京）が終盤に逆転し、１６年ぶりの選抜勝利を飾った。１点を追う八回、一死満塁で蔦原が２点二塁打を放って勝ち越し、鈴木の２点打でリードを広げた。史上５校目の夏春連覇を目指した沖縄尚学（沖縄）は、先発の末吉が八回途中まで好投。九回には１点差に迫る粘りを見せたが、及ばなかった。