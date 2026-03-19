お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が活動再開することを所属事務所「ホリプロコム」の公式サイトで１９日に発表した。小沢は２０２４年１月から本人の申し出により活動を自粛していた。【公式サイト全文】２０２４年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました。これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様