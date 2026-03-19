ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。「NHK紅白歌合戦」での騒動について振り返り、真相を語った。綾小路は、氣志團として04、05年の「紅白」に出場。06年には“知人”という設定のDJ OZMAとして出演した。その際、ステージでの演出で、女性バックダンサーが裸に見えるボディースーツを着用したところ、視聴者から苦情が殺到する騒動となっ