実家を売却してまとまったお金が入ったとき、公営住宅に住み続けられるのか疑問に感じる方もいるでしょう。 本記事では、資産が増えた場合でも公営住宅に住み続けられるのかを解説し、公営住宅の主な入居条件や退去となるケースについても紹介します。 資産が増えても公営住宅に住み続けられる？ 公営住宅とは、都道府県や市区町村などの自治体が運営する低所得世帯向けの賃貸住宅です。民間の賃貸住宅とは異