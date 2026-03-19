【モデルプレス＝2026/03/19】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが3月17日、自身のInstagramを更新。引き締まったウエストが映えるへそ出しコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】20歳人気美女YouTube「へそピかっこいい」オフショルミニ丈コーデ◆あみか、美ウエスト映えるへそ出しコーデあみかは「あみかはキャラメル派。Wicked最高すぎた」とコメントし、映画館内でポップコーンを手に笑顔を見せる写真を