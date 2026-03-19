【モデルプレス＝2026/03/19】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が3月18日、自身のInstagramを更新。息子の成長の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】50歳3児のパパ芸人「すっかりお兄さんに」身長比較がわかりやすい息子成長ショット◆庄司智春「これぞエモーショナル」な息子写真を公開庄司は「これぞ エモーショナル たまんない」とつづり、写真を投稿。幼い息子が手をいっぱいに伸ばして馬に餌をやる姿と、馬と同じ