【モデルプレス＝2026/03/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月17日、自身のInstagramを更新。春のコーディネートを披露している。【写真】「今日好き」19歳美女「完璧なウエストライン」へそピ目立つコーデ◆榊原樹里、美ウエスト映える春コーデ披露榊原は「今日暖かかった」「＃fashion」「＃aclent」とコメントとハッシュタグ