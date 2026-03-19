バラエティ番組『オルチャン時代』（原題）出身のタレント、イ・チフンさんが亡くなってから6年が経った。2026年3月19日は、イ・チフンさんの6周忌だ。享年31歳。【写真】イ・チフンさんの訃報、友人が詳細を暴露イ・チフンさんは風邪の症状とリンパ節炎で病院に向かい、高熱に苦しんだ。新型コロナウイルスの検査結果は陰性であったが、細菌性髄膜炎と診断され、治療を受けていたなかで急性敗血症のため、息を引き取った。亡くな