メ～テレ（名古屋テレビ） 戦国時代の武将、上杉謙信ゆかりの刀などが展示される特別展が、21日から名古屋で開かれます。 特別展「三日月兼光と備前の名刀」が開かれるのは、名古屋市中区の名古屋刀剣博物館で、現在の岡山県にあたる備前の国で作られた刀28点が展示されます。 展示の目玉は「三日月兼光」で、三日月のような模様が見られることからその名で呼ばれ、上杉謙信が所有していた刀です。 戦後アメリカに