ボーイズグループのNOWZ、IDID、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの「ASEA 2026」出演が発表された。5月16日・17日に埼玉・ベルーナドームで開催される音楽授賞式「第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」（以下、「ASEA 2026」）の組織委員会は19日、NOWZ、IDID、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの出演を発表した。【注目】NOWZ、デビュー1年で改名＆リブランディング2024年に「NOWADAYS」としてデビューしたNOWZは、昨年グループ名を変