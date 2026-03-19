これまで第1部から第6部までがアニメ化され、来年で初回放送から15年が経とうとしている『ジョジョの奇妙な冒険』。3月19日、第7部となるアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』がついに幕を開ける。ディエゴ・ブランドー役の石川界人さんの思いを届けます！人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」の優勝賞金は5000万ドル。アメリカ全土はもちろん、世界中から挑戦者が殺到し、