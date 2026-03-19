2nd写真集のオリジナルカバーも話題のINI2nd写真集「Viva la vita」が大好評発売中のINI。ネット書店オリジナルカバーもあり、大きな話題を呼んでいます。そのINIのメンバーから、後藤威尊さん、許豊凡さん、田島将吾さん、西洸人さんが「FRaU」 JAXURY 特集号（3月31日火曜日発売）に登場します。世界的に評価の高い「日本発のほんもの」、ラグジュアリーなブランドとそれぞれセッション！※JAXURYとは、日本の（＝Japan‘s）ほん