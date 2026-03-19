ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が、17日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜後11：00）に出演。茶がTikTokでいつも見ている動画の内容を明かした。【写真】加藤茶＆妻・加藤綾菜、ウェディング2ショット茶について「常識が通じない」と紹介し、初めて一緒にコンビニに行った際は「うわーすごい！綾ちゃんすごいよ」と大興奮だったとし、「コンビニごと買うんじゃないかっ