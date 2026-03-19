将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局2日目が19日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、午後0時30分から昼食休憩に入っている。ここまでの進行を、検討室を訪れていた勝又清和七段（56）に話を聞いた。永瀬が1時間21分の長考で指した64手目△4六桂で昼食休憩に入った。勝又は「いきなり激しい寄せ合い