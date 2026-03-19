歌手のhitomi（50）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。かつての自身のスタイルについて語った。同番組でヤンキーファッションの話題になり、hitomiは「川崎、多いんですよ。ちょうど私の頃って」と地元事情を解説。当時の友人らは渋谷のチーマー派か、ロングスカート姿のヤンキー派に分かれていたといい、「ロンスカの方向に行くと、怖い話をよく聞いて」と振り返った。