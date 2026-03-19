少しずつあたたかくなり、春の気配が感じられる季節になってきました。ラッパーや俳優など多方面で活躍しながらも園芸家の顔を持ついとうせいこうさんは、長年続けてきたベランダ園芸家（ベランダー）から室内園芸家（ルーマー）にシフトしつつあるそうです。そこで今回は、いとうさんが東京新聞で連載してきた人気コラムを書籍化した『日日是植物』から、2019年10月のエッセイを紹介します。【写真】いとうせいこうさん「人間でさ