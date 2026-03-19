成城石井は、セントラルキッチン操業30周年を記念して実施した、同社初の顧客参加型アワード「成城石井“愛されグルメ”大賞」の結果を発表し、6日から4月2日まで受賞商品を中心とした記念フェアを成城石井の225店舗全店で開催中。20日からは第2弾をスタートする。【写真】年末年始のパーティーを華やかに彩る“冬のオードブルセット”「成城石井“愛されグルメ”大賞」は、セントラルキッチンで製造されるこだわりの惣菜・パ