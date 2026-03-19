俳優の山下智久、泉里香らが19日、東京・神田明神で行われた映画『正直不動産』（5月15日公開）のキックオフ地鎮祭＆完成報告正直会見に出席した。【全身ショット】オーラある！ジャケットスタイルで登場した山下智久この日のイベントでは、キャストの山下、泉らをはじめ、福原遥、長谷川忍（シソンヌ）、川村泰祐監督らが本殿にて作品のヒットを祈念した。山下は「第1シーズンの第1話が地鎮祭から始まりました。今回、映画化