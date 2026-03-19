お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一（52）が、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）のTVer配信限定動画に出演。貧しい頃の切ない思い出を語った。今回は「ひとり親で育った芸人」が集合。小杉は母子家庭になるまでの経緯として「1980〜81年両親が離婚。母が出て行く」「82〜83年弟と母の方へ行く」「84〜85年両親いた方がいいとなり復縁」「86年〜最終的に母子家庭に」とフリップで説明した。