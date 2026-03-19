マスクをつけたり外したりする機会の多い”春”。ふと外した際に気になるニオイが…。一方「口臭を口だけの問題と捉えず、更年期という体全体の変化の中で考えてみるべき」と話すのが、通常の診察では解決できない体の不調に＜栄養学的なアプローチ＞を用いた治療と生活指導を行ってきた、総合内科専門医・梶尚志先生です。その梶先生に近年の研究で判明した中高年女性が、この時期悩みがちな”口臭”にまつわる最新事情や対策を